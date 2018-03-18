ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", по итогам февраля 2018 года объём рынка легковых автомобилей с пробегом в Москве составил 19,8 тыс. единиц, что на 13% меньше, чем год назад.

Самым популярным подержанным автомобилем в столице второй месяц подряд является Hyundai Solaris, который в феврале разошёлся тиражом в 606 экземпляров – на 2% меньше, чем годом ранее. Эта модель всего лишь на 1 единицу опередила Ford Focus (605 шт.), который продемонстрировал рыночное падение на 30%. Замкнула тройку лидеров московского вторичного рынка Skoda Octavia (508 шт.; +14%).

Далее следуют KIA Rio (431 шт.; +9%) и Toyota Camry (351 шт.; +5%). Кроме них, в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с пробегом в Москве в феврале нынешнего года также вошли: Opel Astra (288 шт.; -31%), Volkswagen Polo (277 шт.; -10%), Mercedes-Benz E-Klasse (273 шт.; -7%), BMW 5-Series (242 шт.; -19%) и Volkswagen Passat (223 шт.; -31%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ", по итогам двух месяцев 2018 года на вторичном рынке столицы Hyundai Solaris имеет незначительное преимущество над Ford Focus (1242 и 1236 шт. соответственно). Вероятно, обе модели и будут бороться за звание самого перепродаваемого автомобиля в Москве в этом году.