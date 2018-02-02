ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2017 году в России было реализовано 108,4 тыс. новых лёгких коммерческих автомобилей, что на 16,7% больше, чем год назад.

Самой продаваемой моделью на российском рынке LCV является GAZ Gazelle NEXT, на долю которой приходится порядка четверти от общего объёма. В минувшем году в нашей стране было продано 25,8 тыс. экземпляров этой модели, что на 37,6% больше, чем в 2016-м. На втором месте, с большим отставанием от лидера, располагается УАЗ 3909, объём рынка которого за год вырос на 19% до 10,9 тыс. единиц. Совсем немного отстаёт GAZ 3302 (10,8 тыс. шт.; +3%), замыкая тройку лидеров в сегменте LCV.

Далее следуют LADA Largus VU (8,6 тыс. шт.; +33%) и Ford Transit (8,3 тыс. шт.; +68%), который демонстрирует наилучший рыночный рост в первой десятке. Помимо них, в ТОП-10 российского рынка новых LCV в 2017 году также попали: Mercedes Sprinter (5,3 тыс. шт.; +26%), GAZ 2752 (3,4 тыс. шт.; +7%), GAZ 3221 (3,3 тыс. шт.; -34,5%), УАЗ 2206 (3,2 тыс. шт.; -25,3%) и GAZ 2705 (2,6 тыс. шт.; -10,3%).