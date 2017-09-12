Топ-менеджеры PALFINGER и SANY посетили "КАМАЗ"
12.09.2017, 11:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) посетили представители одного из мировых лидеров в производстве грузоподъёмной техники – концерна PALFINGER AG, с которым автогигант связывают давние партнёрские отношения. Вместе с ними на «КАМАЗ» приехали топ-менеджеры компании SANY Heavy Industry, специализирующейся на поставках буровых установок и автокранов.
С рабочим визитом в Набережные Челны прибыли глава SANY Group Вэньбо Сян, генеральный директор SANY Hoisting Синьлян Сунь, председатель совета директоров совместного предприятия PALFINGER SANY Йоханн Кёнигсхофер, генеральный директор PALFINGER SANY Cranes Юрий Горпинич и другие руководители.
Деловая программа началась с посещения ООО «КРАН ЦЕНТР КАМАЗ» - совместного предприятия «КАМАЗа» и австрийского концерна PALFINGER AG, созданного в 2014 году. Также гости посетили завод двигателей и СП «КАММИНЗ КАМА», где увидели работу линии сборки двигателя КАМАЗ, линии сборки нового камазовского двигателя Р6, а также линии сборки двигателя КАММИНЗ и других производственных объектов.
С рабочим визитом в Набережные Челны прибыли глава SANY Group Вэньбо Сян, генеральный директор SANY Hoisting Синьлян Сунь, председатель совета директоров совместного предприятия PALFINGER SANY Йоханн Кёнигсхофер, генеральный директор PALFINGER SANY Cranes Юрий Горпинич и другие руководители.
Деловая программа началась с посещения ООО «КРАН ЦЕНТР КАМАЗ» - совместного предприятия «КАМАЗа» и австрийского концерна PALFINGER AG, созданного в 2014 году. Также гости посетили завод двигателей и СП «КАММИНЗ КАМА», где увидели работу линии сборки двигателя КАМАЗ, линии сборки нового камазовского двигателя Р6, а также линии сборки двигателя КАММИНЗ и других производственных объектов.
Источник: КАМАЗ