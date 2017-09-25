ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Прототип нового кроссовера УАЗ может появиться в ближайшие пять лет. Об этом сообщил генеральный директор УАЗа Вадим Швецов.

"Судьба у этого проекта хорошая, мы занимаемся разработкой. Но у нас первоочередной приоритет - создание универсальной грузопассажирской платформы. Генетика бренда - автомобиль на раме. Для нас это ключевой вектор стратегии. Ресурсы у нас ограничены, мы не можем заниматься разработкой всех автомобилей сразу. Поэтому после завершения этой задачи приступим к кроссоверу", - пояснил Швецов.

Глава УАЗа обозначил временной промежуток, в течение которого будут выходить новые модели: ближайшие пять лет. Он отметил, что для предприятия это будет "очень напряжённая задача".

Напомним, впервые о том, что на УАЗе намерены разработать кроссовер (предположительно C-класса) впервые стало известно в 2015 году. Тогда на предприятии заявили, что новая модель будет условным кроссовером. Автомобиль планировалось сделать достаточно "внедорожным", сохранив генетику бренда. Но, в то же время, разработчики намеревались ориентировать новинку на эксплуатацию в городе.