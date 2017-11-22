ОРЕАНДА-НОВОСТИ Ульяновский автозавод анонсировал спецверсию «Буханки» для скейтбординга, которая будет представлена в следующем году. Новинку будет отличать не только рисунок на кузове и собственный логотип. Автомобиль получит также багажник на крышу, лестницу и специальную обивку салона. Более детальная информация появится позднее, сообщает пресс-служба УАЗа.



«УАЗ всегда поддерживает спорт и активный образ жизни. И мы надеемся, что наше сотрудничество с Федерацией скейтбординга России только начинается. «Буханка» – это не просто особенный автомобиль для огромного сообщества скейтбордистов, но и часть образа жизни. Спортсмены любят и ценят культовую машину. В знак благодарности мы приняли решение в следующем году представить новую специальную версию «Буханки» для скейтбордистов», – отметил руководитель департамента маркетинга УАЗа Дмитрий Рыков.



Напомним, производство обновленного семейства коммерческих автомобилей стартовало в прошлом году. На российском рынке классическая коммерческая линейка УАЗ представлена в большом количестве модификаций: «Бортовой автомобиль», «Фермер», «Комби», «Автобус», «Остекленный фургон», а также автомобили с надстройками и спецавтомобили. На данный момент начальная стоимость базовой версии остекленного фургона УАЗ составляет 619 тыс. 990 рублей.