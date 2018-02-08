ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Испытания автомобилей УАЗ С 1 февраля 2018 года производятся на новой линии тестов с использованием современного высокотехнологичного оборудования DURR.

На Ульяновском автозаводе завершена установка стендов настройки ходовой части автомобиля, настройки света фар и стенда динамических испытаний производства компании DURR. Монтаж и отладка нового оборудования проводились в период корпоративного отпуска с 9 по 31 января. Крупный инвестиционный проект по модернизации производства направлен на повышение качества продукции, сообщает пресс-служба УАЗа.

Линия тестов предназначена для испытаний машин с различными колесными базами – как автомобилей текущего модельного ряда, так и перспективных моделей автозавода.

«Высокотехнологичная линия тестов обладает расширенным функционалом, что позволит повысить качество и эффективность сборки автомобилей, улучшить потребительские свойства нашей продукции», – пояснил директор по качеству УАЗа Руслан Горевой.

Современное оборудование позволяет осуществлять регулировку развала-схождения колес и пучка света фар, проверку тормозных усилий и электронных систем. Испытания автомобилей проводятся в автоматическом режиме с охватом большего числа параметров, что позволяет значительно снизить количество гарантийных инженерных дефектов автомобиля, связанных с ходовой частью автомобиля.

Также на территории Ульяновского автозавода построен новый испытательный трек протяженностью почти 200 м. Испытательная полоса включает в себя 7 участков с различными видами дорожных покрытий. Среди них: булыжники, канаты, бельгийская мостовая, лежачий полицейский. Трек обеспечивает более детальное тестирование узлов автомобиля во время динамических испытаний, что позволяет более тщательно выявлять возможные дефекты до отгрузки автомобиля покупателю.



Стоит отметить, что всего в период корпоративного отпуска на предприятии было выполнено более 700 работ по ремонту, профилактике и модернизации оборудования. В том числе, в январе была также осуществлена модернизация главного кондуктора сварки автомобилей УАЗ ПРОФИ: проведена полная замена пневмосистемы и внедрены дополнительные механизмы фиксации элементов кузова. Эти меры позволяют существенно повысить точность геометрии кузова автомобиля. Кроме того, проведена модернизация окрасочных роботов «Айзенманн» и «Бинкс», завершен ремонт подвесных и напольных конвейеров. Работы по модернизации оборудования проведены также в прессовом и сборочном производствах.