"Группа ГАЗ" разработала автомобиль "Урал Next" с правым рулём
17.09.2017, 15:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Группа ГАЗ" представила новую экспортную модель – бортовой автомобиль "Урал Next" (колёсная формула 6х6) с правосторонним рулевым управлением, который отправится на испытания в одну из африканских стран.
Как сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ», в линейке традиционных автомобилей «Урал» уже есть праворульная версия, теперь версия с правым рулём появилась и в семействе нового поколения Next. Автомобиль предназначен для поставок в страны с левосторонним движением, которые составляют значительный экспортный потенциал.
При создании праворульной версии в кабине грузовика был перенесён на правую сторону и полностью перекомпонован педальный узел, перенесена на правую сторону рулевая колонка и комбинация приборов, блок предохранителей, на левую сторону – стеклоочиститель, вещевой ящик. Благодаря симметричности основной детали панели приборов, изначально предусмотренной для создания модификаций кабины с правым рулём, удалось минимизировать время на разработку и подготовку производства кабины. Изменения агрегатной базы - "зеркальный" рулевой механизм, оригинальные кронштейны механизма и поперечин рамы, оригинальный рычаг поворотного кулака на переднем мосту, специальные фары ближнего света для левостороннего движения.
Автомобиль «Урал» оснащён кондиционером, который обеспечивает высокий уровень удобства для водителя и пассажиров при эксплуатации в труднопроходимой местности и в тяжелых климатических условиях. На автомобиле установлена бортовая платформа с откидывающимися боковыми и задним бортом, которая может использоваться для перевозки пассажиров (до 35 человек при установке трех рядов сидений), грузов, а также контейнера типоразмера КК 4.2 с замками по стандарту ISO (соответствует по присоединительным размерам стандартному двадцатифутовому контейнеру). Грузовик оснащен двигателем ЯМЗ-536 мощностью 312 л.с.
Как сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ», в линейке традиционных автомобилей «Урал» уже есть праворульная версия, теперь версия с правым рулём появилась и в семействе нового поколения Next. Автомобиль предназначен для поставок в страны с левосторонним движением, которые составляют значительный экспортный потенциал.
При создании праворульной версии в кабине грузовика был перенесён на правую сторону и полностью перекомпонован педальный узел, перенесена на правую сторону рулевая колонка и комбинация приборов, блок предохранителей, на левую сторону – стеклоочиститель, вещевой ящик. Благодаря симметричности основной детали панели приборов, изначально предусмотренной для создания модификаций кабины с правым рулём, удалось минимизировать время на разработку и подготовку производства кабины. Изменения агрегатной базы - "зеркальный" рулевой механизм, оригинальные кронштейны механизма и поперечин рамы, оригинальный рычаг поворотного кулака на переднем мосту, специальные фары ближнего света для левостороннего движения.
Автомобиль «Урал» оснащён кондиционером, который обеспечивает высокий уровень удобства для водителя и пассажиров при эксплуатации в труднопроходимой местности и в тяжелых климатических условиях. На автомобиле установлена бортовая платформа с откидывающимися боковыми и задним бортом, которая может использоваться для перевозки пассажиров (до 35 человек при установке трех рядов сидений), грузов, а также контейнера типоразмера КК 4.2 с замками по стандарту ISO (соответствует по присоединительным размерам стандартному двадцатифутовому контейнеру). Грузовик оснащен двигателем ЯМЗ-536 мощностью 312 л.с.
Источник: https://www.autostat.ru