"Уральская кузница" на треть увеличила объемы продаж
19.10.2017, 18:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Завод "Уральская кузница" (ПАО "Уралкуз", входит в Группу "Мечел") увеличил объёмы продаж по итогам 9 месяцев 2017 года. Рост составил 31 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За 9 месяцев "Уралкуз" отгрузил заказчикам почти 69 тыс. тонн продукции, что на 16 тыс. тонн больше, чем за 9 месяцев прошлого года.
Увеличение продаж обусловлено наращиванием производства штамповок из углеродистых и легированных марок стали на 71% и 32 % соответственно. Продукция поставляется предприятиям машиностроительной отрасли, как отечественным, так и зарубежным.
Также на 30 % увеличены объёмы выпуска железнодорожных осей. "Уралкуз" изготавливает серийным способом около 50 разновидностей локомотивных и вагонных осей. Продукция отгружается в адрес российских вагоностроительных и вагоноремонтных заводов и на экспорт.
За 9 месяцев "Уралкуз" отгрузил заказчикам почти 69 тыс. тонн продукции, что на 16 тыс. тонн больше, чем за 9 месяцев прошлого года.
Увеличение продаж обусловлено наращиванием производства штамповок из углеродистых и легированных марок стали на 71% и 32 % соответственно. Продукция поставляется предприятиям машиностроительной отрасли, как отечественным, так и зарубежным.
Также на 30 % увеличены объёмы выпуска железнодорожных осей. "Уралкуз" изготавливает серийным способом около 50 разновидностей локомотивных и вагонных осей. Продукция отгружается в адрес российских вагоностроительных и вагоноремонтных заводов и на экспорт.
Источник: Мечел