ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Астраханской области с 4 ноября открывается сезон охоты на пушного зверя, степную и полевую дичь.



Согласно параметрам охоты к добыче разрешены следующие охотничьи ресурсы:



степная и полевая дичь (фазаны, куропатка серая) — с 4 ноября по 31 декабря 2017 года;

зайц-русак — с 4 ноября 2017 года по 31 января 2018 года.

Охота на енотовидную собаку, волка, шакала и лисицу разрешена с 4 ноября 2017 года по 28 февраля 2018 года.



В соответствии с правилами охотиться можно лишь на той территории и в пределах тех норм добычи, которые указаны в разрешении на добычу охотничьих ресурсов.



Следует помнить, что за незаконную охоту, нарушение правил охоты и несоблюдение природоохранных правовых актов предусмотрена административная и уголовная ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.



С начала сезона охоты на водоплавающую и водно-болотную дичь инспекторами региональной службы природопользования в 2017 году составлено 84 административных протокола по нарушению правил охоты.



Стоит отметить, что граждане, осуществляющие охоту без разрешения, сверх установленных норм, а также осуществившие добычу животных (птиц), не отнесённых к охотничьим видам, рискуют быть привлечёнными не только к административной ответственности, административному штрафу и лишению специального права (охотничьего билета), но и к материальной ответственности в размере вреда, причинённого охотничьим ресурсам. При этом размер вреда согласно методике исчисления размера вреда, причинённого охотничьим ресурсам, утверждённой приказом Минприроды России, может составить за самца зайца-русака — 1 500 рублей, за самку — 2 500 рублей; за самца фазана — 3 000 рублей, за самку ? 5 000 рублей.



Кроме этого, региональная служба природопользования напоминает, что в соответствии с правилами охоты, если в разрешении на добычу охотничьих ресурсов указана сезонная норма добычи охотничьих ресурсов, то охотник обязан после добычи охотничьего животного до начала его первичной переработки и (или) транспортировки сделать соответствующую отметку о добыче на оборотной стороне разрешения на добычу охотничьих ресурсов.