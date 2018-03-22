22.03.2018, 17:49
В "Атомэнергомаше" приступили к изготовлению перегрузочного комплекса для ледоколов нового поколения
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО "ОКБМ Африкантов" (входит в Машиностроительный дивизион Росатома - "Атомэнергомаш") начало изготовление перегрузочного комплекса для ледоколов нового поколения ЛК-60Я проекта 22220.
Перегрузочный комплекс предназначен для перезарядки активных зон реакторных установок РИТМ-200. Оборудование позволяет выполнять весь объём работ по перегрузке топлива в процессе эксплуатации универсальных атомных ледоколов: от вскрытия реактора, выгрузки отработавших тепловыделяющих сборок (ТВС), до установки новых ТВС в активную зону, монтажа реакторного оборудования и обеспечения физического пуска.
На основании договора со ФГУП "Атомфлот" в 2014-2015 годах специалистами ОКБМ были разработаны технический проект и рабочая конструкторская документация перегрузочного комплекса для РУ РИТМ-200. Разработка нового оборудования велась на основе опыта проектирования, изготовления и эксплуатации перегрузочного оборудования для ледокольных и корабельных установок, с обеспечением современных требований ядерной безопасности. Кроме того, проектировщики учитывали действующую инфраструктуру ФГУП "Атомфлот" и возможность проведения перегрузки с использованием плавтехбазы "Имандра".
На 2019 год запланированы испытания оборудования совместно с системой управления на стендах АО "ОКБМ Африкантов".
"РИТМ-200" - новейшая реакторная установка для ледокольного флота. Она входит в состав главной энергетической установки ледокола и включает в себя два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый. Основное преимущество новой силовой установки в её компактности и экономичности. Она имеет уникальную энергоэффективную интегральную компоновку, которая обеспечивает размещение основного оборудования непосредственно внутри корпуса парогенерирующего блока. За счёт этого она в два раза легче, в полтора раза компактнее и на 25 МВт мощнее используемых в настоящее время реакторных установок для ледокольного флота типа КЛТ. В том числе это позволило сделать ледокол двухосадочным и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости, ледопроходимости и т.д. Перегрузка ядерного топлива ядерного топлива будет производиться один раз в семь лет.
Предприятия АО "Атомэнергомаш" обеспечивают полную производственную цепочку создания реакторной установки - от проектирования и производства заготовок до изготовления и отгрузки заказчику. Разработчиком является конструкторское бюро АО "ОКБМ Африкантов". В 2016 и 2017 годах заказчику были поставлены и уже смонтированы на судах реакторные установки для головного ледокола "Арктика" и первого серийного ледокола "Сибирь". В этом году будет завершено изготовление "РИТМ-200" для второго серийного ледокола "Урал".
Универсальные двухосадочные атомные ледоколы ЛК-60Я проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лёд толщиной до трёх метров.
Перегрузочный комплекс предназначен для перезарядки активных зон реакторных установок РИТМ-200. Оборудование позволяет выполнять весь объём работ по перегрузке топлива в процессе эксплуатации универсальных атомных ледоколов: от вскрытия реактора, выгрузки отработавших тепловыделяющих сборок (ТВС), до установки новых ТВС в активную зону, монтажа реакторного оборудования и обеспечения физического пуска.
На основании договора со ФГУП "Атомфлот" в 2014-2015 годах специалистами ОКБМ были разработаны технический проект и рабочая конструкторская документация перегрузочного комплекса для РУ РИТМ-200. Разработка нового оборудования велась на основе опыта проектирования, изготовления и эксплуатации перегрузочного оборудования для ледокольных и корабельных установок, с обеспечением современных требований ядерной безопасности. Кроме того, проектировщики учитывали действующую инфраструктуру ФГУП "Атомфлот" и возможность проведения перегрузки с использованием плавтехбазы "Имандра".
На 2019 год запланированы испытания оборудования совместно с системой управления на стендах АО "ОКБМ Африкантов".
"РИТМ-200" - новейшая реакторная установка для ледокольного флота. Она входит в состав главной энергетической установки ледокола и включает в себя два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый. Основное преимущество новой силовой установки в её компактности и экономичности. Она имеет уникальную энергоэффективную интегральную компоновку, которая обеспечивает размещение основного оборудования непосредственно внутри корпуса парогенерирующего блока. За счёт этого она в два раза легче, в полтора раза компактнее и на 25 МВт мощнее используемых в настоящее время реакторных установок для ледокольного флота типа КЛТ. В том числе это позволило сделать ледокол двухосадочным и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости, ледопроходимости и т.д. Перегрузка ядерного топлива ядерного топлива будет производиться один раз в семь лет.
Предприятия АО "Атомэнергомаш" обеспечивают полную производственную цепочку создания реакторной установки - от проектирования и производства заготовок до изготовления и отгрузки заказчику. Разработчиком является конструкторское бюро АО "ОКБМ Африкантов". В 2016 и 2017 годах заказчику были поставлены и уже смонтированы на судах реакторные установки для головного ледокола "Арктика" и первого серийного ледокола "Сибирь". В этом году будет завершено изготовление "РИТМ-200" для второго серийного ледокола "Урал".
Универсальные двухосадочные атомные ледоколы ЛК-60Я проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лёд толщиной до трёх метров.
Источник: Росатом