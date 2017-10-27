В Госдуме обсудили меры регулирования использования жаберных сетей
27.10.2017, 17:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ На заседании комитета Государственной Думы Российской Федерации по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока обсудили вопрос целесообразности введения ограничительных мер в части регулирования использования орудий лова (жаберных сетей) для промысла тихоокеанских лососей в Камчатском крае.
В заседании под председательством члена Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Константина Слыщенко, приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук, директор Депрыбхоза Минсельхоза России Евгений Кац, научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО») Михаил Глубоковский, депутаты Государственной Думы, представители Минприроды России, рыбопромышленных ассоциаций Камчатского края, общественных организаций.
Выступая на заседании, Петр Савчук напомнил, что жаберные сети относятся к объячеивающим орудиям лова контактного типа. Принцип их действия основан на захвате рыбы при попытке пройти через сетное полотно за счет запутывания (объячеивания). Так как при объячеивании нити сетного полотна в большинстве случаев попадают под жаберные крышки рыбы, такой вид орудий промысла называется жаберными сетями. Как отметил заместитель руководителя Росрыболовства, такой вид сетей достаточно широко распространен в мировом рыболовстве, в частности, в Японии, США, Канаде и других странах. Однако недостатки жаберных сетей очевидны. Бывают случаи, когда при волнении сети отрываются и свободно дрейфуют. Запутываясь, в них погибают птицы и морские животные. Есть вероятность наматывания сетей на винты судов, что создает угрозу безопасности мореплавания.
Что касается Российской Федерации, окончательной позиции по использованию жаберных сетей или их запрету в настоящий момент не выработано. Росрыболовством совместно с отраслевой наукой проводится изучение влияния использования жаберных сетей на состояние запасов и воспроизводство водных биоресурсов, в том числе тихоокеанских лососей.
«Мнения рыбаков по данному вопросу разделились, – сказал Петр Савчук. Одни говорят надо запретить, что зачастую сети выставляются на всю длину рыбопромыслового участка, иногда в шахматном порядке, что порою полностью преграждает проход лососей на нерест. Другие свидетельствуют, что без использования жаберных сетей просто невозможно будет осуществлять добычу в некоторых районах, в частности, Камчатского края. К обладателям квот на вылов и тем пользователям, за которыми закреплены рыбопромысловые участки, мы также не можем не прислушиваться. Соответственно надо менять меры регулирования. Но в этом вопросе надо действовать взвешенно, скоропалительные решения тут не уместны».
Петр Савчук отметил, что жесткие меры, такие, как введение полного запрета на использование жаберных сетей могут дать серьезный социальный эффект. Росрыболовством предлагается целый комплекс мероприятий по разрешению обозначенной проблемы, включая стандартизацию сетных орудий лова, проработку альтернативных способов добычи и ряда других последовательных шагов.
«Мы бы предложили ограничивать использование жаберных сетей, не запрещая полностью. Этой теме будет уделено особое внимание на предстоящем Дальневосточном научно-промысловом совете», – сказал заместитель руководителя Росрыболовства.
В процессе обсуждения прозвучали различные мнения, одно из которых – наделить правом контролировать использование жаберных сетей региональные Комиссии по добыче анадромных видов рыб.
Руководитель Депрыбхоза Минсельхоза России Евгений Кац подчеркнул, что обсуждаемый вопрос необходимо регулировать исключительно путем внесения изменений в правила рыболовства.
«С одной стороны иногда кажется, что оперативное регулирование, например, на уровне комиссий по добыче анадромных видов рыб в регионах, может что-то решить. Но суть проблем, связанных с использованием жаберных сетей, очень сильно различается в различных субъектах Российской Федерации. И бывают ситуации, когда возможность принимать разные, порой диаметрально противоположные решения, только ухудшает ситуацию. Мы хотим подготовить изменения в соответствующий нормативно-правовой акт, разместить их в сети интернет для публичного обсуждения, после чего совместно принять эти правила и уже по ним работать, не допуская двойственных трактовок», – отметил руководитель Депрыбхоза.
По итогам заседания Комитета было принято решение рекомендовать Минсельхозу России рассмотреть вопрос о внесении изменений в Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, устанавливающих ограничения на добычу тихоокеанских лососей ставными жаберными сетями на морских рыбопромысловых участках в соответствующих промысловых зонах.
В заседании под председательством члена Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Константина Слыщенко, приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук, директор Депрыбхоза Минсельхоза России Евгений Кац, научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО») Михаил Глубоковский, депутаты Государственной Думы, представители Минприроды России, рыбопромышленных ассоциаций Камчатского края, общественных организаций.
Выступая на заседании, Петр Савчук напомнил, что жаберные сети относятся к объячеивающим орудиям лова контактного типа. Принцип их действия основан на захвате рыбы при попытке пройти через сетное полотно за счет запутывания (объячеивания). Так как при объячеивании нити сетного полотна в большинстве случаев попадают под жаберные крышки рыбы, такой вид орудий промысла называется жаберными сетями. Как отметил заместитель руководителя Росрыболовства, такой вид сетей достаточно широко распространен в мировом рыболовстве, в частности, в Японии, США, Канаде и других странах. Однако недостатки жаберных сетей очевидны. Бывают случаи, когда при волнении сети отрываются и свободно дрейфуют. Запутываясь, в них погибают птицы и морские животные. Есть вероятность наматывания сетей на винты судов, что создает угрозу безопасности мореплавания.
Что касается Российской Федерации, окончательной позиции по использованию жаберных сетей или их запрету в настоящий момент не выработано. Росрыболовством совместно с отраслевой наукой проводится изучение влияния использования жаберных сетей на состояние запасов и воспроизводство водных биоресурсов, в том числе тихоокеанских лососей.
«Мнения рыбаков по данному вопросу разделились, – сказал Петр Савчук. Одни говорят надо запретить, что зачастую сети выставляются на всю длину рыбопромыслового участка, иногда в шахматном порядке, что порою полностью преграждает проход лососей на нерест. Другие свидетельствуют, что без использования жаберных сетей просто невозможно будет осуществлять добычу в некоторых районах, в частности, Камчатского края. К обладателям квот на вылов и тем пользователям, за которыми закреплены рыбопромысловые участки, мы также не можем не прислушиваться. Соответственно надо менять меры регулирования. Но в этом вопросе надо действовать взвешенно, скоропалительные решения тут не уместны».
Петр Савчук отметил, что жесткие меры, такие, как введение полного запрета на использование жаберных сетей могут дать серьезный социальный эффект. Росрыболовством предлагается целый комплекс мероприятий по разрешению обозначенной проблемы, включая стандартизацию сетных орудий лова, проработку альтернативных способов добычи и ряда других последовательных шагов.
«Мы бы предложили ограничивать использование жаберных сетей, не запрещая полностью. Этой теме будет уделено особое внимание на предстоящем Дальневосточном научно-промысловом совете», – сказал заместитель руководителя Росрыболовства.
В процессе обсуждения прозвучали различные мнения, одно из которых – наделить правом контролировать использование жаберных сетей региональные Комиссии по добыче анадромных видов рыб.
Руководитель Депрыбхоза Минсельхоза России Евгений Кац подчеркнул, что обсуждаемый вопрос необходимо регулировать исключительно путем внесения изменений в правила рыболовства.
«С одной стороны иногда кажется, что оперативное регулирование, например, на уровне комиссий по добыче анадромных видов рыб в регионах, может что-то решить. Но суть проблем, связанных с использованием жаберных сетей, очень сильно различается в различных субъектах Российской Федерации. И бывают ситуации, когда возможность принимать разные, порой диаметрально противоположные решения, только ухудшает ситуацию. Мы хотим подготовить изменения в соответствующий нормативно-правовой акт, разместить их в сети интернет для публичного обсуждения, после чего совместно принять эти правила и уже по ним работать, не допуская двойственных трактовок», – отметил руководитель Депрыбхоза.
По итогам заседания Комитета было принято решение рекомендовать Минсельхозу России рассмотреть вопрос о внесении изменений в Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, устанавливающих ограничения на добычу тихоокеанских лососей ставными жаберными сетями на морских рыбопромысловых участках в соответствующих промысловых зонах.
Источник: Росрыболовство