ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новое предприятие по выпуску легковых автомобилей BMW и Mini по полному производственному циклу может начать работу в Калининградской области после 2019 года. Об этом агентству RNS заявил глава российского подразделения BMW Максимилиан Келльнер.

«Мы действительно хотим открывать новый завод в Калининграде. Мы сейчас по-прежнему в стадии обсуждения, но нет финального решения», - сказал он.

Глава российского офиса BMW выразил сомнение в том, что BMW сможет запустить новое предприятие раньше завода концерна Daimler AG по выпуску легковых автомобилей Mercedes-Benz в Московской области в 2019 году. «Я не думаю, что мы можем успеть (до открытия завода Mercedes-Benz. - RNS)», - сказал он.

BMW также не раскрывает возможные мощности нового предприятия в России. В настоящее время группа сотрудничает с «Автотором» и собирает около 18 тыс. автомобилей в год. «У нас сейчас полностью загружено производство (в Калининградской области. - RNS), которое есть сейчас. Мы бы хотели производить больше», - сказал Келльнер, комментируя вопрос об объёмах производства на новом заводе.

Топ-менеджер также не стал раскрывать объём инвестиций в проект, но на уточняющий вопрос RNS могут ли они составить 150-200 млн евро сказал: «Вы можете представить, что новое производство примерно так и стоит».