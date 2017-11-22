Лидером по производству остаётся сегмент легковых автомобилей. На его долю приходится 88,65% от общего объёма производства или 12986 машин, что в 3 раза превышает аналогичный результат за 2016 год. Также на территории Казахстана было произведено 545 автобусов и 1117 грузовых автомобилей.



Лидирующие позиции в производстве автомобилей занимают предприятия "Азия Авто" и "СарыаркаАвтоПром", которые в январе-октябре выпустили 9405 и 4017 машин соответственно. Суммарно это превосходит 90% от общего объёма.