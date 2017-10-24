В Подмосковье построят 7 больших сыроваренных заводов
24.10.2017, 11:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ На молочном агропромышленном форуме обсудят создание кластера по производсту сыра на территории Дмитровского района, в него будут входить семь сыроварен, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу организаторов мероприятия.
Кластер компаний по производству сыра и переработке сырной продукции планируется создать на территории Дмитровского района Московской области. Различные аспекты реализации кластерной политики в молочной промышленности обсудят 8 и 9 ноября на площадке IV Международного агропромышленного молочного форума представители государства и бизнеса.
«Сырный кластер будет создан в Дмитровском районе, ГУП «Агрокомплекс Яхромский». Он займет территорию в 17 гектаров. Туда планируется подвести всю инфраструктуру, необходимую для создания профильных предприятий по производству сыра и переработке сырной продукции. На территории кластера будут размещены семь крупных сыроварен, в том числе две крупные итальянские компании. Суммарный объем инвестиций резидентов кластера превысит 2 миллиарда рублей», – говорится в сообщении.
Московская область занимает третье место в Российской Федерации по объемам производства сыров, а цель – занять, как минимум, вторую позицию. В результате реализации проекта будут созданы дополнительные мощности по переработке молока в объеме более 120 тысяч тонн в год.
Это, в свою очередь, должно стабилизировать спрос и цены на сырое молоко, а также обеспечить Подмосковье и город Москву высококачественными сырами в количестве не менее 12 тысяч тонн в год.
«Уже привлечены инвестиции в достаточном объеме, чтобы реализовать проект по созданию сырного кластера в Подмосковье. Уверен, что такая форма организации производства является взаимовыгодной и наиболее оптимальной для всех резидентов кластера. Кластерный подход также позволит нивелировать потенциальные риски, связанные с ростом производства сырого молока: производители будут уверены, что всегда найдут переработчика, а переработчики будут гарантированно получать сырье», – сказал зампред правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.
Правительство Московской области для привлечения инвесторов в сфере сыроварения готово предоставлять компенсацию капитальных затрат и затрат на инфраструктуру для новых заводов.
Помимо кластерной политики, на IV Международном агропромышленном молочном форуме, который будет проходить в доме правительства Московской области с 8 по 9 ноября, обсудят внедрение ЭВС и методы борьбы с фальсификацией молочной продукции.
Кластер компаний по производству сыра и переработке сырной продукции планируется создать на территории Дмитровского района Московской области. Различные аспекты реализации кластерной политики в молочной промышленности обсудят 8 и 9 ноября на площадке IV Международного агропромышленного молочного форума представители государства и бизнеса.
«Сырный кластер будет создан в Дмитровском районе, ГУП «Агрокомплекс Яхромский». Он займет территорию в 17 гектаров. Туда планируется подвести всю инфраструктуру, необходимую для создания профильных предприятий по производству сыра и переработке сырной продукции. На территории кластера будут размещены семь крупных сыроварен, в том числе две крупные итальянские компании. Суммарный объем инвестиций резидентов кластера превысит 2 миллиарда рублей», – говорится в сообщении.
Московская область занимает третье место в Российской Федерации по объемам производства сыров, а цель – занять, как минимум, вторую позицию. В результате реализации проекта будут созданы дополнительные мощности по переработке молока в объеме более 120 тысяч тонн в год.
Это, в свою очередь, должно стабилизировать спрос и цены на сырое молоко, а также обеспечить Подмосковье и город Москву высококачественными сырами в количестве не менее 12 тысяч тонн в год.
«Уже привлечены инвестиции в достаточном объеме, чтобы реализовать проект по созданию сырного кластера в Подмосковье. Уверен, что такая форма организации производства является взаимовыгодной и наиболее оптимальной для всех резидентов кластера. Кластерный подход также позволит нивелировать потенциальные риски, связанные с ростом производства сырого молока: производители будут уверены, что всегда найдут переработчика, а переработчики будут гарантированно получать сырье», – сказал зампред правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.
Правительство Московской области для привлечения инвесторов в сфере сыроварения готово предоставлять компенсацию капитальных затрат и затрат на инфраструктуру для новых заводов.
Помимо кластерной политики, на IV Международном агропромышленном молочном форуме, который будет проходить в доме правительства Московской области с 8 по 9 ноября, обсудят внедрение ЭВС и методы борьбы с фальсификацией молочной продукции.
Источник: http://mosreg.ru