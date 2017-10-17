ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На заводе «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» («ХММР») в Санкт-Петербурге 16 октября началось серийное производство нового кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line, который поступит в продажу в ноябре 2017 года. Новинка производится по технологии полного цикла со штамповкой, сваркой и окраской кузова и уровнем локализации 47%.

Новый тип кузова и другие особенности кросс-хэтчбека потребовали дополнительной подготовки и настройки оборудования. В прессовом цеху появились новые штампы, подготовленные на предприятии KIA Motors в Корее, была проведена перенастройка роботов и оборудования линий штамповки. Перенастройка роботов была проведена также в цехах сварки и окраски. На предприятии проведено обучение по работе с новой моделью для сотрудников всех производственных цехов непосредственно на местах. Кроме того, инженеры и технические специалисты российского завода прошли специальный тренинг в Корее.

Полную подготовку к началу серийного производства прошёл и сам автомобиль. Доводочные испытания прототипов проводились совместно инженерами завода «ХММР» и представителями исследовательского центра KIA Motors в г. Намьянг (Корея) для достижения наилучшей адаптации Rio X-Line к климатическим и дорожным условиям России. В рамках испытаний новый кросс-хэтчбек прошёл более 230 тыс. км дополнительно к 850 тыс. тестовых километров, пройденным седаном KIA Rio нового поколения.