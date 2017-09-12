В России будет локализовано производство ключевых компонентов для рынка ветрогенерации
12.09.2017, 21:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков провёл совещание по вопросам развития промышленности в сфере ветроэнергетики с участием представителей компаний "Энел Россия" и SiemensGamesa. Основной темой обсуждения стало создание новых производственных мощностей на территории Российской Федерации с высоким уровнем локализации.
По итогам проведённого в 2017 году тендера компания "Энел Россия" получила право на строительство в Мурманской и Ростовской областях двух объектов ветрогенерации общей мощностью 291 МВт. В качестве технологического партнёра для реализации этих проектов было выбрано совместное немецко-испанское предприятие SiemensGamesa – один из крупнейших в мире производителей ветряных турбин.
Участники совещания обсудили перспективы производства соответствующего оборудования на территории Российской Федерации. Представители "Энел Россия" (подразделения международной энергетической корпорации EnelGroup) и SiemensGamesa отметили высокий потенциал формирующегося в России рынка ветрогенерации, рассказали о своих планах по локализации ключевых компонентов ветроустановок в нашей стране и поделились опытом уже реализованных аналогичных проектов в других странах.
Василий Осьмаков подчеркнул в ходе совещания, что Минпромторг России уделяет сегодня особое внимание развитию секторов промышленности, связанных с возобновляемыми источниками энергии. В качестве примера он привёл рынок солнечной энергетики, на базе которого за последние 3-4 года была фактически создана новая отрасль с высоким экспортным потенциалом.
Теперь мы хотим повторить этот успешный опыт и в сфере ветроэнергетики, где сейчас формируется высококонкурентный рынок с участием целого ряда крупных частных игроков. Кооперация с российскими комплектаторами и поставщиками обеспечит необходимую синергию, позволяющую организовать в России максимально конкурентоспособное производство. Принципиально важный момент заключается в том, что мы говорим именно об экспортоориентированной отрасли промышленности с последовательным повышением уровня локализации до 70-80% по всем ключевым компонентам, – сказал Василий Осьмаков.
Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве приходящих на российский рынок крупных инвесторов с нашими отечественными поставщиками. Помимо локализации комплектующих, речь также идёт о создании R&D-центров, трансфере технологий и компетенций, – добавил директор Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России Михаил Иванов.
По итогам проведённого в 2017 году тендера компания "Энел Россия" получила право на строительство в Мурманской и Ростовской областях двух объектов ветрогенерации общей мощностью 291 МВт. В качестве технологического партнёра для реализации этих проектов было выбрано совместное немецко-испанское предприятие SiemensGamesa – один из крупнейших в мире производителей ветряных турбин.
Участники совещания обсудили перспективы производства соответствующего оборудования на территории Российской Федерации. Представители "Энел Россия" (подразделения международной энергетической корпорации EnelGroup) и SiemensGamesa отметили высокий потенциал формирующегося в России рынка ветрогенерации, рассказали о своих планах по локализации ключевых компонентов ветроустановок в нашей стране и поделились опытом уже реализованных аналогичных проектов в других странах.
Василий Осьмаков подчеркнул в ходе совещания, что Минпромторг России уделяет сегодня особое внимание развитию секторов промышленности, связанных с возобновляемыми источниками энергии. В качестве примера он привёл рынок солнечной энергетики, на базе которого за последние 3-4 года была фактически создана новая отрасль с высоким экспортным потенциалом.
Теперь мы хотим повторить этот успешный опыт и в сфере ветроэнергетики, где сейчас формируется высококонкурентный рынок с участием целого ряда крупных частных игроков. Кооперация с российскими комплектаторами и поставщиками обеспечит необходимую синергию, позволяющую организовать в России максимально конкурентоспособное производство. Принципиально важный момент заключается в том, что мы говорим именно об экспортоориентированной отрасли промышленности с последовательным повышением уровня локализации до 70-80% по всем ключевым компонентам, – сказал Василий Осьмаков.
Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве приходящих на российский рынок крупных инвесторов с нашими отечественными поставщиками. Помимо локализации комплектующих, речь также идёт о создании R&D-центров, трансфере технологий и компетенций, – добавил директор Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России Михаил Иванов.
Источник: Минпромторг