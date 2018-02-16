ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 15 февраля в Сочи, в рамках Российского инвестиционного форума 2018 года UMATEX Group (предприятие Госкорпорации «Росатом»), Республика Татарстан, Московская и Саратовская области подписали в Сочи соглашение о создании межрегионального промышленного кластера «Композиты без границ» с целью развития отечественного рынка композитов и формирования полной технологической цепочки производства композитных материалов.

Подписи под документом поставили президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и первый заместитель генерального директора - директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров. Торжественная церемония состоялась в присутствии заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации – Алексея Беспрозванных, генерального директора UMATEX Group Александра Тюнина, а также директора Ассоциации кластеров и технопарков Андрея Шпиленко.

Кластер создаётся по инициативе UMATEX Group, единственного в России производителя углеродного волокна, совместно с Ассоциацией кластеров и технопарков. Основная цель – обеспечить существенный рост нового для России рынка композитов, а также создать полную технологическую цепочку производства полимерных композитных материалов: сырья, разных видов химических волокон, полуфабрикатов на их основе и конечной продукции для потребителей. Это позволит снизить уровень зависимости от поставок импортного сырья и комплектующих для производства конечной продукции. Об участии в проекте заявили более 20 предприятий отрасли композитов, пять вузов в трёх российских регионах, а также два объекта технологической инфраструктуры - ОЭЗ «Алабуга» и Технополис «Химград».

Алексей Беспрозванных отметил: «Создание первого композитного кластера в России является успешным примером встраивания в единую производственную цепочку предприятий различной отраслевой принадлежности и локализации на территории нашей страны полного цикла выпуска композитных материалов, используемых в различных секторах экономики. А это вопрос обеспечения национальной безопасности России».

Рустам Минниханов сказал: «Это хорошая площадка для развития кооперации между компаниями композитной отрасли, которая позволит успешно развивать производство конкурентоспособных высокотехнологичных продуктов международного уровня».

Валерий Радаев прокомментировал так: «Новая площадка будет содействовать совершенствованию нормативной базы для внедрения композитных материалов в самых разных отраслях промышленности с целью масштабного развития рынка композитов.

«Росатом активно участвует в создании полного цикла производств современных композитных материалов и изделий из них. Мы инициировали создание межрегионального кластера, чтобы стимулировать развитие рынка композитов в России посредством кооперации компаний отрасли и реализации совместных инвестиционных проектов», - сказал Кирилл Комаров.

Александр Тюнин заметил: «Одна из ключевых задач - привлечение инвестиций в создание современных производств композитных материалов, соответствующих мировым аналогам, и содействие их внедрению в России и за рубежом».