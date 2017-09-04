ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Результаты исследования парка легковых автомобилей в России по состоянию на 1 июля 2017 года показали, что три модели имеют парк более 1 млн единиц.

Самой распространенной в нашей стране моделью является седан LADA 2107 – всего на середину нынешнего года в парке насчитывается 1,75 млн вазовских "семёрок". На втором месте по численности располагается ещё один седан – LADA 2106, результат которого составил 1,62 млн единиц. Замыкает тройку лидеров внедорожник LADA 4x4, который зарегистрирован в количестве 1,16 млн экземпляров. Таким образом, только у трёх этих вазовских моделей парк превосходит 1 млн единиц.

Показатели остальных моделей находятся ниже этой отметки, но следующие четыре позиции в рейтинге также занимают модели АВТОВАЗа: LADA 2109 (878,5 тыс. шт.), LADA 2110 (829,8 тыс. шт.), LADA 2114 (773,4 тыс. шт.) и LADA 2105 (751,5 тыс. шт.).