ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По оперативным данным Росстата, в январе-октябре 2017 года производство рыбной продукции составило 3,485 млн тонн, что на 4,3% больше показателя аналогичного периода 2016 года.

Увеличился объём выпуска сушёной рыбы на 50,1% – до 5,3 тыс. тонн; свежего или охлаждённого рыбного филе и прочего мяса рыб (включая фарш) – на 31,3%, до 25,3 тыс. тонн, рыбы мороженой – на 4,8%, до 2 млн 555,6 тыс. тонн; ракообразных мороженых – на 18,6%, до 55,3 тыс. тонн. Производство лососёвой икры выросло на 3,1% и составило 12,5 тыс. тонн.