В Сиэтле открылся офис-джунгли от Amazon
10.02.2018, 18:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В американском городе Сиэтле появился креативный офис от знаменитой компании Amazon. Здание, получившее название "The Spheres", представляет собой необычное сочетание прозрачных куполов, зелёной растительности и обычных офисных помещений. Сотрудники Amazon проводят весь свой рабочий день среди десятков тысяч экзотических растений, привезённых из тропических лесов. Гигантские офисные помещения покрыты прозрачной крышей куполообразной формы, которая пропускает большое количество естественного света, так необходимого растительности.
Их деталей реализованного Amazon проекта, известно, что на создание проекта офиса и строительство офисного комплекса было затрачено четыре миллиарда долларов и семь лет работы. Проектированием занимались свыше шести сотен специалистов, работающих по различным направлениям.
"Сферический" офис заполнен сорока тысячами растений, которые привозились со всех континентов и из более чем пятидесяти стран. Всего в помещениях сиэтлского офиса Amazon представлено триста разновидностей зелёной растительности. Как заявляют представители мировой торговой площадки, офис компании должен выгодно отличаться от типичного пространства, создаваемого в большинстве административных зданий. Офис Amazon гарантирует сотрудниками прямую взаимосвязь с природой.
Офисное пространство в комплексе не поделено на отдельные единицы, однако традиционные конференц-залы в нём предусмотрены. Кроме того, здание имеет зоны для прогулок, водопад, многоярусные стены из зелени, водопад, речку и уютные столики. В помещениях офиса постоянно поддерживается максимально комфортная температура и влажность. Также система следит за передвижениями людей по пространству.
Их деталей реализованного Amazon проекта, известно, что на создание проекта офиса и строительство офисного комплекса было затрачено четыре миллиарда долларов и семь лет работы. Проектированием занимались свыше шести сотен специалистов, работающих по различным направлениям.
"Сферический" офис заполнен сорока тысячами растений, которые привозились со всех континентов и из более чем пятидесяти стран. Всего в помещениях сиэтлского офиса Amazon представлено триста разновидностей зелёной растительности. Как заявляют представители мировой торговой площадки, офис компании должен выгодно отличаться от типичного пространства, создаваемого в большинстве административных зданий. Офис Amazon гарантирует сотрудниками прямую взаимосвязь с природой.
Офисное пространство в комплексе не поделено на отдельные единицы, однако традиционные конференц-залы в нём предусмотрены. Кроме того, здание имеет зоны для прогулок, водопад, многоярусные стены из зелени, водопад, речку и уютные столики. В помещениях офиса постоянно поддерживается максимально комфортная температура и влажность. Также система следит за передвижениями людей по пространству.
Источник: Олимпстрой