ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В январе-августе 2017 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 221800 легковых автомобилей, что на 27% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В августе динамика роста производства машин заметно снизилась. Петербургские заводы выпустили на 8% больше автомобилей, чем за последний месяц лета прошлого года, - обычно в этом году рост по итогам месяца составлял более 20%. Наряду с февралём это самый маленький рост выпуска машин за один месяц в нынешнем году.

При этом объём выпуска за август – 30600 машин – второй по величине результат по итогам одного месяца в этом году после марта (31700 автомобилей). Показатель мог стать и рекордным, но в августе на две недели уходил в коллективный отпуск завод Toyota, а первая неделя месяца пришлась на завершение летнего отдыха рабочих на заводе Nissan.

Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объёму выпуска автомобилей в январе-августе 2017 года составила 26,1% (год назад – 24,8%).

Семь моделей, выпускаемых на городских предприятиях, вошли в ТОП-25 самых популярных машин в России по итогам первых восьми месяцев. Это KIA Rio (номер один на рынке), Hyundai Solaris, Hyundai Creta (самый популярный внедорожник), Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan Qashqai и Nissan X-Trail.