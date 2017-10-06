В московском каршеринге впервые появились российские кроссоверы
06.10.2017, 21:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первой компанией, поставившей отечественные кроссоверы в московский каршеринг, стала Renault Россия, производящая широкую модельную линейку кроссоверов и внедорожников – Sandero Stepway, Duster, Kaptur и Koleos. Это стало возможным после внесения поправок в московское законодательство по каршерингу, увеличивающих возможную длину автомобилей.
В рамках стратегического партнёрства в настоящее время оператор Easy Ride предоставляет пользователям 100 автомобилей Renault Kaptur, до конца текущего года количество машин в каршеринге будет увеличено до 500. В 2018 году количество Renault Kaptur в парке EasyRide по плану будет достигать уже 1500 кроссоверов.
"Это по-настоящему российский автомобиль, в создании которого на всех этапах участвовали наши специалисты. Кузов выполнен из российской стали, элементы интерьера и ходовой части, в том числе двигатель, – также отечественного производства. Пользователи услуг сервиса каршеринга имеют потребность ездить на автомобиле не только по городу, но и за его пределы, поэтому комфортный кроссовер российского производства будет, безусловно, востребован", – прокомментировал событие заместитель Министра промышленности Российской Федерации Александр Морозов.
Впервые в истории производство глобальной модели Renault Kaptur началось в апреле 2016 года на российском заводе в Москве, который стал "материнским заводом" для этой модели.
В московском каршеринге на текущий момент участвуют 7 операторов. Автопарк превышает 3 тысячи автомобилей с потенциалом рынка до 10 тыс. автомобилей. Всего в Москве насчитывается более 350 тысяч активных пользователей при общем количестве зарегистрированных пользователей, превышающем 600 тысяч человек. По статистике, одной машиной в день пользуются в среднем до 7-8 человек.
В рамках стратегического партнёрства в настоящее время оператор Easy Ride предоставляет пользователям 100 автомобилей Renault Kaptur, до конца текущего года количество машин в каршеринге будет увеличено до 500. В 2018 году количество Renault Kaptur в парке EasyRide по плану будет достигать уже 1500 кроссоверов.
"Это по-настоящему российский автомобиль, в создании которого на всех этапах участвовали наши специалисты. Кузов выполнен из российской стали, элементы интерьера и ходовой части, в том числе двигатель, – также отечественного производства. Пользователи услуг сервиса каршеринга имеют потребность ездить на автомобиле не только по городу, но и за его пределы, поэтому комфортный кроссовер российского производства будет, безусловно, востребован", – прокомментировал событие заместитель Министра промышленности Российской Федерации Александр Морозов.
Впервые в истории производство глобальной модели Renault Kaptur началось в апреле 2016 года на российском заводе в Москве, который стал "материнским заводом" для этой модели.
В московском каршеринге на текущий момент участвуют 7 операторов. Автопарк превышает 3 тысячи автомобилей с потенциалом рынка до 10 тыс. автомобилей. Всего в Москве насчитывается более 350 тысяч активных пользователей при общем количестве зарегистрированных пользователей, превышающем 600 тысяч человек. По статистике, одной машиной в день пользуются в среднем до 7-8 человек.
Источник: Минпромторг