ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Соответствующее соглашение министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин планирует подписать на предстоящем IV Международном агропромышленном молочном форуме.

Мероприятие будет проходить в Доме Правительства Московской области 8-9 ноября.

"Компания ООО "Пущинское молоко" планирует вложить более 3 млрд рублей в строительство комплекса по производству козьего молока в Московской области. Предприятие полного цикла на 8 тыс. дойных коз будет включать в себя фермы по выращиванию племенных коз, мощности по переработке молока и кормопроизводство", - сказал Андрей Разин.

Глава Минсельхозпрода Подмосковья сообщил ранее, что всего на молочном форуме планируется подписать 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 14 млрд рублей - в сферах животноводства, производства и переработки молока, строительства и реконструкции ферм и заводов, сыроделия и информационного сотрудничества.

По предварительным итогам 2017 года, инвесторы вложили в агропромышленный сектор Подмосковья 21 млрд рублей. Власти региона планируют в следующем году привлечь 35 млрд рублей за счёт не менее 30 новых агропродовольственных проектов.

Главная тема IV Международного агропромышленного молочного форума - основные вызовы и пути развития молочной отрасли на современном этапе.