ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Volkswagen разработала специальные кредитные условия на приобретение автомобилей марки с февраля 2018 года. Модели Polo и Jetta 2018 и 2017 гг. выпуска доступны по ставке 10.9% в рамках государственных программ автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Ставка распространяется на покупку по классической программе кредитования, а также по программе «Volkswagen Гарант» с остаточным платежом и гарантией выкупа, сообщает пресс-служба Volkswagen.

На аналогичных условиях для покупки доступен бестселлер Volkswagen Tiguan, кредитная ставка на который составляет 13.6%.

Программа «Первый автомобиль» предназначена для тех, у кого в собственности не было еще ни одного автомобиля. Программа «Семейный автомобиль» доступна для клиентов, имеющих двух и более несовершеннолетних детей. По условиям обеих программ клиенты получают субсидию в размере 10% на уплату первоначального взноса по кредиту, размер которого не должен превышать 1 млн 450 тыс. рублей.

Как отмечается, косударственные программы автокредитования пользуются большой популярностью среди клиентов Volkswagen – по ним в январе 2018 года было реализовано более 60% модели Volkswagen Polo из числа проданных в кредит.

Еще одним выгодным предложением для клиентов является собственная программа марки «Volkswagen Гарант», призванная расширить возможности при покупке автомобилей марки и сохранить привычные комфортные условия жизни за счет сниженной кредитной нагрузки. Клиентам бренда предлагаются максимально выгодные условия по ежемесячным платежам – до двух раз ниже в сравнении с классическими программами. Еще одно преимущество – возможность выкупа автомобиля дилером по окончании срока кредитования по цене, зафиксированной при подписании договора.