ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Немецкий автопроизводитель Volkswagen запустит серийное производство нового хэтчбека с полностью электрической силовой установкой в ноябре 2019 года. Таким образом, выпуск электрокара стартует через пять месяцев после начала производства семейства Golf восьмого поколения. Хэтчбек станет первым представителем целого семейства «зеленых» автомобилей концерна под названием I.D., куда на начальном этапе также войдет минивэн, кроссовер и спортивное купе.

Прототип хэтчбека был показан в 2016 году на Парижском автосалоне. Концепт-кар оснастили 170-сильным электромотором и комплектом батарей, обеспечивающих запас хода без подзарядки в 500 км. Какие именно агрегаты применят на товарном автомобиле пока не известно.

К 2030 году концерн Volkswagen инвестирует 20 млрд евро в разработку машин с электрическими и гибридными силовыми установками.