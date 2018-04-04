ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Volkswagen в марте реализовали 8631 автомобиль, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых трех месяцев 2018 года продажи марки в нашей стране увеличились на 19% и составили 21294 машины, сообщает пресс-служба Volkswagen.

Бестселлером марки на российском рынке остается седан Polo – на этой модели в марте остановили свой выбор 4425 покупателей (+11,3%). Продажи Volkswagen Tiguan выросли на 52% и составили 3064 автомобиля. Как отмечается, для Volkswagen Tiguan март стал одним из самых успешных месяцев с момента начала продаж модели нового поколения. Успеху модели способствовал выход на рынок двух специальных версий – Tiguan Sportline и Tiguan City.

Что касается корпоративных продаж марки Volkswagen, клиентам был передан 2271

автомобиль – на 36,5% больше по сравнению с мартом прошлого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте российские дилеры Volkswagen сегодня начинают прием заказов на новый внедорожник Teramont. Модель предлагается в четырех комплектациях – Origin, Respect, Status и Exclusive – по цене от 2 млн 799 тыс. рублей.