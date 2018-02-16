ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Volvo Car Russia совместно с «Carcade Лизинг» запустили совместную акцию, в рамках которой клиенты лизинговой компании могут приобрести седан бизнес-класса Volvo S90 со скидкой до 500 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба «Каркаде», предложение имеет ограниченный срок действия. Акционное финансовое преимущество достигается за счет скидки 400 тыс. рублей, предоставляемой «Каркаде» в качестве официального провайдера программы Volvo Car Leasing, а также выгоды в размере 100 тыс. рублей при сдаче автомобиля клиента в Трейд-ин официальному дилеру «Каркаде» предлагает клиентам возможность заключить договор лизинга Volvo S90 по упрощенной процедуре – без оценки бизнеса, когда для оформления требуется лишь два документа – паспорт и ИНН. Такое предложение включает специальные условия по размеру первого платежа, который при этом – вполне комфортен. Также действуют и другие вариации условий с упрощенной оценкой и сокращенным пакетом предоставляемых документов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам января бизнес-седан Volvo S90 вошел в тройку бестселлеров марки в России с показателем 15 проданных автомобилей. Всего российские дилеры Volvo в прошлом месяце реализовали 93 машины, что на 29,2% выше показателя годичной давности.