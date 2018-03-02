Volvo откажется от разработки новых двигателей внутреннего сгорания
02.03.2018, 16:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Volvo перестанет вкладывать деньги в разработку двигатель внутреннего сгорания. Вместо этого марка намерена с 2019 года выпустить для каждой модели минимум две гибридные модификации. Об этом в интервью изданию Road & Track сообщил главный исполнительный директор Volvo Хокан Самуэльссон.
Как пишет портал Motor.ru, текущее семейство бензиновых двигателей станет последним для Volvo. Даже с переходом на платформу SPA нового поколения, которое произойдёт в 2021 году, марка будет использовать старые, хотя и модифицированные агрегаты.
В компании делают ставку на гибриды, которые будет становиться мощнее и получат более высокооборотные электромоторы. Они будут передавать момент на заднюю ось, так что будущие гибридные модели Volvo получат иной характер управления.
Хокан Самуэльссон также отметил, что марка не планирует выпускать нишевые модели: шутинг-брейк, купе или пикап.
Ранее Volvo представила универсал V60 нового поколения. Презентация новинки прошла на специальном мероприятии в Стокгольме. Новый Volvo V60, построенный на модульной платформе SPA (Scalable Product Architecture), получит две бензиновые, две дизельные и две гибридные модификации.
Как пишет портал Motor.ru, текущее семейство бензиновых двигателей станет последним для Volvo. Даже с переходом на платформу SPA нового поколения, которое произойдёт в 2021 году, марка будет использовать старые, хотя и модифицированные агрегаты.
В компании делают ставку на гибриды, которые будет становиться мощнее и получат более высокооборотные электромоторы. Они будут передавать момент на заднюю ось, так что будущие гибридные модели Volvo получат иной характер управления.
Хокан Самуэльссон также отметил, что марка не планирует выпускать нишевые модели: шутинг-брейк, купе или пикап.
Ранее Volvo представила универсал V60 нового поколения. Презентация новинки прошла на специальном мероприятии в Стокгольме. Новый Volvo V60, построенный на модульной платформе SPA (Scalable Product Architecture), получит две бензиновые, две дизельные и две гибридные модификации.
Источник: Автостат