"Якутуголь" завершил отправку угля в летнюю навигацию с разреза "Джебарики-Хая"
05.10.2017, 20:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Горняки угольного разреза "Джебарики-Хая" АО ХК "Якутуголь" (входит в Группу "Мечел") завершили отправку угля в улусы Якутии в связи с окончанием летней навигации.
Летняя навигация в 2017 году началась в середине мая. За четыре с половиной месяца работники разреза отгрузили почти 310 тысяч тонн угля.
Топливо поставляется по рекам Якутии на предприятия жилищно-коммунального хозяйства в 14 северных и центральных улусов Республики: Амгинский, Верхневилюйский, Верхоянский и ряд других.
"Мы всегда тщательно готовимся к осуществлению северного завоза: как только разрешается движение судов по рекам, тут же начинаем отгрузку. Период навигации довольно короток, и нужно успеть выполнить социальный заказ Республики, чтобы топлива в улусах хватило для стабильной работы предприятий ЖКХ в зимний период", – отметил директор угольного разреза "Джебарики-Хая" АО ХК "Якутуголь" Максим Нагорский.
Летняя навигация в 2017 году началась в середине мая. За четыре с половиной месяца работники разреза отгрузили почти 310 тысяч тонн угля.
Топливо поставляется по рекам Якутии на предприятия жилищно-коммунального хозяйства в 14 северных и центральных улусов Республики: Амгинский, Верхневилюйский, Верхоянский и ряд других.
"Мы всегда тщательно готовимся к осуществлению северного завоза: как только разрешается движение судов по рекам, тут же начинаем отгрузку. Период навигации довольно короток, и нужно успеть выполнить социальный заказ Республики, чтобы топлива в улусах хватило для стабильной работы предприятий ЖКХ в зимний период", – отметил директор угольного разреза "Джебарики-Хая" АО ХК "Якутуголь" Максим Нагорский.
Источник: Мечел