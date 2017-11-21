ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На сегодняшний день техника российского производства не уступает по качеству мировым аналогам и может конкурировать на международном рынке с лидерами отрасли. Благодаря комплексу мер господдержки, направленных на продвижение отечественной техники на внешних рынках, экспорт строительно-дорожной техники в стоимостном выражении за 9 месяцев 2017 года вырос на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 3,2 млрд рублей.

Так, крупнейший производитель строительно-дорожной техники ООО "Завод "Дорожных машин" г. Рыбинск заключил соглашение и готовит технику к экспортной поставке в Южную Африку.

Среди техники, планируемой к поставке компанией ООО "Завод "Дорожных машин": партия катков для тандемной эксплуатации, автогрейдеры среднего класса, а также фронтальные погрузчики. На территории РФ и в странах СНГ техника, уже зарекомендовала себя как надёжная, простая в эксплуатации и обслуживании и доступная по цене. Экспортная партия машин специально адаптирована для работы в условиях африканского климата.

Кроме того, в поставку планируется включить новинку, производство которой было освоено предприятием в 2017 году - фронтальный погрузчик DM-34 "Волжанин" грузоподъёмностью 3,4 тонны с объёмом стандартного ковша 1,9 м3.



В дальнейшем ООО "Завод "Дорожных машин" планирует продолжить активную работу по увеличению экспортных поставок на территорию Южной Азии и Африки.