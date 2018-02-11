ОРЕАНДА-НОВОСТИ Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2017 году средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,33 млн рублей, что на 2% больше, чем в 2016-м. При этом средняя стоимость иномарок в прошлом году достигла 1,55 млн рублей, а средняя стоимость отечественных автомобилей – 583 тыс. рублей.



Больше всего среди брендов, входящих в TOП-35 по продажам, подорожали автомобили китайских марок Geely и Chery, средневзвешенная цена которых выросла на 32% и 25,5% соответственно. У 7 марок рост средневзвешенных цен находится в диапазоне 10 – 20%. В их число, к примеру, попадают Volkswagen, Hyundai и KIA. У 21 бренда показатель роста не превысил 9%, таких как Renault, Skoda, BMW, Ford и LADA.



Также в минувшем году у некоторых производителей было зафиксировано снижение средневзвешенной стоимости новых автомобилей: УАЗ (-0,2%), Mercedes-Benz (-1,1%), Toyota (-2,4%), Land Rover (-3,3%) и Infiniti (-9%). Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» связывают это с изменением структуры продаж.



Отметим, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов). Более подробная информация об этом содержится в маркетинговом отчете «Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2017 года, тенденции и перспективы», подготовленном аналитическим агентством АВТОСТАТ».