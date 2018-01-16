ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ульяновский автозавод по итогам 2017 года поставил на зарубежные рынки 5101 машину, что на 47% больше по сравнению с предыдущим годом. Значительный прирост продаж касается как дальнего, так и ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба УАЗа.

Так, за пределами СНГ – в государства Азии, Африки, Ближнего Востока, Северной, Южной и Центральной Америки – в 2017 году было поставлено 1124 автомобиля УАЗ. Таким образом, рост продаж в дальнем зарубежье составил 78%. В лидерах по закупкам ульяновских машин – Монголия (422 автомобиля), Китай (167 автомобилей), Эквадор (100 автомобилей).

Что касается СНГ, то здесь своих покупателей нашли 3977 машин УАЗ – это на 40% больше, чем годом ранее. Главным экспортным рынком для Ульяновского автозавода по-прежнему остается Казахстан, куда в 2017 году продан 2151 автомобиль. Из ближнего зарубежья отметим также результаты продаж в Белоруссию (932 автомобиля) и Узбекистан (346 автомобилей).

Всего за прошедший год УАЗ поставил продукцию в 41 страну. Добавим, что завод производит для экспорта весь модельный ряд с бензиновыми и дизельными двигателями ЗМЗ: Патриот, Хантер, Пикап, Карго, семейство классических коммерческих автомобилей (только бензиновые версии), а также новый легкий грузовик УАЗ Профи, который уже можно найти в дилерских центрах не только стран СНГ, но и на американских, азиатских и африканских рынках.



Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году УАЗ планирует поставить на экспорт до 8 тысяч автомобилей. «В следующем году мы планируем продолжить развивать экспортные направления поставок. Страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока остаются перспективными направлениям. Помимо этого в 2018 году планируется начать сборку автомобилей УАЗ в Казахстане, что открывает для компании новые возможности в плане развития и расширения ее производственного потенциала», – говорили ранее агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Соллерс».

В планах УАЗа в ближайшие три года увеличить объем продаж на зарубежных рынках до 20 тыс. автомобилей в год, что должно составить порядка 30% в общем объеме продаж УАЗа. Достичь данных показателей планируется в первую очередь за счет продолжения расширения географии поставок и выпуска адаптированных продуктов под потребности зарубежных рынков.