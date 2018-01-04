ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дальневосточный завод "Мазда Соллерс" в 2018 году планирует увеличить производство на 10% относительно прошлого года, заявили в пресс-службе предприятия, отметив, что на данный момент у завода имеется необходимый запас мощности для того, чтобы работать в условиях увеличивающегося спроса.

По итогам 2017 года дальневосточный завод "Мазда Соллерс" выпустил 24085 автомобилей Mazda СХ-5 и Mazda6, что соответствует уровню предыдущего года (24110 машин). Напомним, в июне 2017 года на предприятии началось производство кроссовера Mazda СХ-5 нового поколения.

В настоящее время на заводе во Владивостоке выпускаются кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda6. Предприятие работает в две смены, в режиме пятидневной рабочей недели. Как сообщалось ранее, в 2018 году на заводе "Мазда Соллерс" может начаться выпуск флагманского кроссовера Mazda CX-9. Проектная мощность предприятия составляет 70 тысяч автомобилей в год.