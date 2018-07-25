ИА "Ореанда-Новости". Представители фонда A&NN Investments, основателем которого является Александр Мамута, заявили, что отказываются от проекта по строительству медицинского центра на территории западной Москвы.

Как сообщается, медицинский проект переносится на территорию международного медицинского кластера «Сколково». В новом деле будет также участвовать университетский госпиталь Страсбурга. А участок в 1,1 гектар, отведенный под строительство центра на западе Москвы, Александр Мамута надеется продать в ближайшее время. Его рыночная стоимость оценивается примерно в 200 миллионов рублей.

Согласно официальным данным, соглашение о партнерстве в сфере строительства было подписано 19 июля Александром Мамутом, Кристофором Готье, генеральным директором госпиталя, Гилбертом Висентом, первым советником декана медицинского факультета университета, а также Михаилом Югаем, который занимает пост главы международного медицинского кластера ММК в «Сколково».

Планируется, что здание площадью 15 тысяч квадратных метров будет достроено к 2022 году. К 2024 году будет увеличено количество койко-мест, что является второй частью проекта. Сообщается, что предполагаемые вложения не превысят 100 миллионов долларов, которые предполагалось потратить на первоначальный проект.

По сообщению исполнительного директора компании A&NN Надежды Ермаковой фонд станет ключевым инвестором медицинского строительства. Также планируется найти соинвесторов для реализации проекта. Но это может оказаться проблематичным из-за длительного периода окупаемости вложений, который составляет от семи до десяти лет.

Фонд A&NN Investments станет создателем инфраструктуры и обеспечит медицинский центр всем необходимым оборудованием. На первых этапах запуска фонд также займется текущей операционной деятельность и сопровождением центра.

Стало известно, что многофункциональный центр в «Сколково» будет специализироваться на лечении заболеваний в сфере кардиологии, онкологии, гинекологии, офтальмологии и других.

По словам экспертов, новый центр столкнется с высокой конкуренцией в международном медицинском кластере в «Сколково». Первой компанией, которая заняла свое место в кластере, стала израильская компания «Хадасса», специализирующаяся на на онкологических заболеваниях. Также анонсирован новый южнокорейский проект компании «Ташир».