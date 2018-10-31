Потребность в создании такой платформы диктует рынок - покупатель обретает уверенность в неконфликтном происхождении алмазов и их подлинности."Алроса", совместно с международной алмазной компанией "De Beers", будет внедрять блокчейн-платформу Tracr. Вся цепочка транзакций - от момента добычи до продажи будет зашифрована в коде платформы. Таким образом, любой камень можно будет "отследить" и проверить его подлинность и легальность.По мнению гендиректора группы компаний "Алроса" Сергея Иванова, отслеживаемость – это ключ к дальнейшему развитию нашего рынка. "Это помогает обеспечить уверенность потребителей и заполнить информационные пробелы, позволяя людям наслаждаться продуктом без каких-либо сомнений в этических проблемах или незаявленном синтетическом происхождении", - приводит его слова издание Компьютерра.Блокчейн-платформа Tracr уже была успешно протестирована весной этого года. Через систему контроля прошло 100 драгоценных камней. Результатом теста стало и то, что одна из крупнейших сетей ювелирного ритейла Signet Jewelers присоединилась к эксперименту. Участие компаний такого уровня - сигнал и для других, менее крупных компаний, занимающихся продажей драгоценных камней и изделий с ними. "По мере роста практического использования Tracr мы продолжим поднимать планку отслеживания, аутентичности и происхождения алмазов. Мы ожидаем совместной работы со всеми представителями отрасли", – сообщил глава проекта Tracr Джим Даффи.