ИА «Ореанда-Новости» Сильная жара на территории европейских стран уже привела к возникновению лесных пожаров и падению уровня воды в водоёмах, кроме того, высокая температура воздуха привела к остановке реакторов ряда атомных станций. Об этом сообщает Bloomberg.

Из-за жары французская компании Electricite de France, генерирующая почти3/4 электроэнергии для страны, в управлении которой находится 59 энергоблоков АЭС, была вынуждена уменьшить выработку. Были остановлены два реактора, вскоре планируется снизить мощность ещё двух реакторов наполовину. Это происходит по причине того, что вода в реках нагрелась из-з жары и не может охлаждать станцию.

В результате в стране выросли цены на электроэнергию. В компании сообщили, что собираются подготовить АЭС для работы в условиях жары на фоне изменений климата.