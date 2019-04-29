ИА «Ореанда-Новости» По оценкам специалистов департамента денежно-кредитной политики Банка России, уровень безработицы в России в марте 2019 года уменьшился до 4,5 % с поправкой на сезонность. Это минимальное значение показателя за всю историю наблюдений. Причинами сокращения безработицы являются, во-первых, уменьшение объёма трудовых ресурсов вследствие демографической ситуации и, во-вторых, рост спроса на рабочую силу.

Директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон по поводу этого заметил, что безработица в нашей стране почти всегда держалась на низком уровне, поскольку пособия по безработице крайне низки и это не даёт людям возможность долго искать работу, а неформальный сектор экономики принимает избыток рабочей силы. «В России безработица просто обменена на низкую оплату труда, то есть высокую долю людей, которые имеют низкую зарплату», – сказал специалист.