ИА «Ореанда-Новости». Строители уже довели рельсы двухпутевой железной дороги до середины Крымского моста - над островом Тузла. Готово 19 км из 38 запланированных, сообщает корреспондент «Российской Газеты».

Строители продолжают укладывать железнодорожные рельсы на Крымском мосту. По словам Евгения Чибышева, представителя подрядной организации, уже достигнут «экватор» строительства - 19 км из 38 запланированных готовы.

В настоящее время проложен гидроизоляционный слой для защиты основы моста. Из 25-метровых звеньев рельсов и шпал (которые изготавливаются в России, а собираются на базе на Таманском полуострове) складывают 440-метровые участки пути. Между ними ставят уравнительные стыки - чтобы компенсировать температурные расширения стальных рельсов. Всего таких стыков будет 84. Самое главное, говорит Евгений Чибышев, подобная конструкция позволит создать «бархатный путь» для будущих пассажиров поездов.

В августе 2019 года укладка рельсов будет завершена. Первый поезд по Крымскому мосту проедет в декабре. Затем на судоходном участке моста с двумя арками засияет светодиодная подсветка - более 2000 энергосберегающих фонарей в цветах российского триколора.