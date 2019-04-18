ИА «Ореанда-Новости» В соответствии с обнародованным докладом Росалкогольрегулирования, в 2018 году выявлено более 806 тысяч декалитров продукции, производство и оборот которой производится с нарушениями закона, из проверенных более чем 2 миллионов декалитров этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, то есть более 40 %. Было арестовано около 626 тысяч декалитров, изъято – около 268 тысяч, конфисковано по решению судов – 528 тысяч, уничтожено по решению суда – 542 тысячи декалитров алкоголя.

В отношении водки доля незаконного оборота составила почти 31 %.

Всего за год ведомство осуществило более 6 тысяч проверок в отношении 3,74 тысячи предприятий. По сравнению с предыдущим годом количество проверок и выявленных нарушений снизилось.