ИА «Ореанда-Новости» Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг рейтинга крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 – в первой сотне оказались четыре российские корпорации.

Так, на 40 строчке рейтинга расположился «Газпром», за ним на 47 позиции следует «Сбербанк», «Роснефть» оказалась на 52 позиции, «Лукойл» - на 97.

Отмечается, что почти все из этих компаний в прошлом году занимали позиции ниже: «Газпром» был на 43 месте, «Сбербанк» - также 47-ую, «Роснефть» - 73, а «Лукойл» - 98 строчку.

Всего в рейтинг издания в текущем году вошли 22 российские компании.