16.05.2019, 08:16
Четыре российские компании вошли в сотню крупнейших в мире
ИА «Ореанда-Новости» Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг рейтинга крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 – в первой сотне оказались четыре российские корпорации.
Так, на 40 строчке рейтинга расположился «Газпром», за ним на 47 позиции следует «Сбербанк», «Роснефть» оказалась на 52 позиции, «Лукойл» - на 97.
Отмечается, что почти все из этих компаний в прошлом году занимали позиции ниже: «Газпром» был на 43 месте, «Сбербанк» - также 47-ую, «Роснефть» - 73, а «Лукойл» - 98 строчку.
Всего в рейтинг издания в текущем году вошли 22 российские компании.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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