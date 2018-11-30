ИА «Ореанда-Новости» По международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) чистая прибыль «Газпрома» выросла с января по сентябрь 2018 года в 1,7 раза в сравнении с показателями за тот же период прошлого года. Свидетельствует об этом отчёт энергетической компании.

Выручка от продаж выросла на 27% и составила 5,9 трлн руб. (в прошлом году - 4,64 трлн руб.).​«Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж газа, продуктов нефтегазопереработки, сырой нефти и газового конденсата», - пояснили в компании.​Так, чистая выручка от продажи газа за отчётный период возросла на треть и превысила 3 трлн руб. Среди основных причин - рост средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы, отмечают в компании.Финансовые доходы составили почти 417 млрд руб. (рост 23,2%), операционные расходы - около 4,5 трлн руб. (рост почти 15%), финансовые расходы увеличились вдвое, до 635 млрд руб., по сравнению с убытком в размере 55 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Изменение в основном обусловлено увеличением суммы начисления резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности НАК «Нафтогаз Украины» и АО «Молдовагаз».