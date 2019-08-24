24.08.2019, 10:03
Coca-Cola откроет в Казани пункты приёма пластика
ИА «Ореанда-Новости». Coca-Cola начинает внедрять программу под названием "Город без отходов" (Zero Waste City). Первым в списке городов без мусора числится Казань. Для этого компания организует сеть пунктов приема пластика и прочих отходов по всему городу.
Соответствующее соглашение подписали президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и директор русского офиса Coca-Cola Александар Ружевич.
Казань станет первым городом, где будет впервые реализована концепция. Программа включает в себя ряд незначительных изменений в инфраструктуре города, что обеспечит сбор и переработку 100% пластиковых отходов от продуктов Coca-Cola. С этой целью компания установит контейнеры и мусорные баки. Также в программу входит организация некоторых мероприятий для горожан.
К 2025 году Coca-Cola планирует расширить свою кампанию до "Мир без отходов", что означает переход на полностью перерабатываемую упаковку.
Соответствующее соглашение подписали президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и директор русского офиса Coca-Cola Александар Ружевич.
Казань станет первым городом, где будет впервые реализована концепция. Программа включает в себя ряд незначительных изменений в инфраструктуре города, что обеспечит сбор и переработку 100% пластиковых отходов от продуктов Coca-Cola. С этой целью компания установит контейнеры и мусорные баки. Также в программу входит организация некоторых мероприятий для горожан.
К 2025 году Coca-Cola планирует расширить свою кампанию до "Мир без отходов", что означает переход на полностью перерабатываемую упаковку.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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