ИА "Ореанда-Новости" Сегодня, 20 июля, премьер министр Российской Федерации провел совещание по защите лесов. На конференции обсудили вопросы охраны леса, законной вырубки, а так же глубокой переработки древесины.

Дмитрий Медведев отметил, что незаконная вырубка леса становится результатом миллиардных потерь для российской казны.

Премьер министр потребовал усовершенствовать государственный надзор за вырубкой леса, используя для этого все существующие материально-технические средства и отталкиваясь от наиболее эффективного опыта борьбы с данной проблемой.

До этого Дмитрий Медведев посетил в Карелии деревообрабатывающее предприятие «Калевала». Комбинат был запущен 8 лет назад. На сегодняшний день это крупнейший в России завод по производству ОСП (ориентированно-стружечных плит), которые в последующем используются для изготовления мебели, обшивки пола и стен домов. Именно там премьер министр подробно изучил свежий сруб, который был свален на земле горами. Конечно, вырубка данного леса произведена законно, однако материал совершенно не отличается от «нелегального».

В разрезе данного вопроса Дмитрий Анатольевич порекомендовал воспользоваться опытом деревообрабатывающих предприятий в Иркутской области. Именно там, пилотный проект по маркировке легально-вырубленного леса позволил снизить незаконную вырубку более чем на 60% всего за несколько месяцев.

«Хотя доля незаконной рубки в легальном обороте снижается, все-таки определенные результаты есть, это происходит недостаточными темпами,— заявил премьер.— Ущерб по-прежнему значительный и ежегодно измеряется миллиардами рублей».

Эксперты отмечают, что в целом существует тенденция не снижение объемов незаконной вырубки леса, однако премьер министр уверен, что это осуществляется недостаточно быстро. Он так же отметил, что на данный момент в стране формируется система по отслеживанию товаров.

Напомним, что ежегодно незаконная вырубка леса становится причиной громких административных и уголовных дел. Нередко в данных процедурах бывают замешаны государственные служащие. Уголовное дело против Лебедева Вячеслава – заместителя министра лесного хозяйства Пермского края – возбужденное в мае текущего года, основывается на подозрении в незаконной вырубке леса на сумму почти сто миллионов рублей. Наиболее строгое наказание, которое может последовать: лишение свободы до 7 лет.