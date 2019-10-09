После нескольких лет доминирования иностранных производителей на внутренний рынок вновь выходят российские компании.

В 2013 – 2015 годах в российском пищевом машиностроении был зафиксирован значительный спад. Доля отечественного оборудования на российском рынке упала с пятидесяти процентов до пяти – десяти. Причина такого положения заключалась в падении спроса из-за завершения крупных инвестиционных проектов в стране. Государственная поддержка отрасли также не предусматривала комплексные меры. Уже в 2016году ситуация начала меняться. В министерстве промышленности и торговли Российской Федерации был создан специальный орган, призванный оказать всестороннюю поддержку этой отрасли – департамент сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения. За два года существования этого ведомства рост продукции отечественного производства составил более пятидесяти процентов. Доля присутствия на внутреннем рынке к прошлому году возросла до сорока двух процентов.

Важным для развития отрасли стало принятие государственного документа под названием «Стратегия развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2030 года». Российское правительство утвердило стратегию 30 августа текущего года. Инициаторами проекта стало министерство промышленности и торговли Российской Федерации и ассоциация «Росспецмаш».

По информации, предоставленной директором ассоциации «Росспецмаш» Аллой Елизаровой, обсуждение этой стратегии состоится 10 октября на Третьем форуме «Пищевое машиностроение». Местом проведения мероприятия выбрана площадка столичного Экспоцентра. Основной темой пленарного заседания в текущем году станет: «Пищевое машиностроение-2030. Успешные проекты. Роль государства».