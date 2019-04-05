ИА «Ореанда-Новости» Совместное предприятие Ford Sollers закрывает заводы в Набережных Челнах и во Всеволожске. Действует программа добровольного увольнения сотрудников, при участии в ней они могут рассчитывать на получение от 5,5 до 12 месячных окладов в зависимости от стажа работы на предприятии (минимальная выплата предусмотрена для проработавших менее 5 лет, максимальная – для имеющих более чем 15-лений стаж). Участвовать в программе можно лишь в течение 2 недель, с 8 до 22 апреля. Работники, отказавшиеся от этого предложения, будут уволены по сокращению штата.

Ранее «КамАЗ» объявил, что готов взять на работу сотрудников двух заводов Ford после их закрытия.