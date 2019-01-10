10.01.2019, 20:40
Ford объявил о глобальном сокращении рабочих мест в Европе
ИА «Ореанда-Новости». Американский производитель автомобилей компания Ford Motor собирается сократить тысячи сотрудников, а также изменить бизнес-стратегию в Европе.
Об этом рассказал руководитель европейского филиала Ford Стивен Армстронг, пишет РБК. При этом он не рассказал, сколько точно будет уволено работников. Однако Армстронг отметил, что для улучшения эффективности в компании рассматривают возможность закрыть заводы в Европе.
Как сообщает агентство Bloomberg, в Европе у Ford порядка 54 тысяч сотрудников, которые работают на предприятиях в Германии, Великобритании и Испании. «По всему региону будут значимые изменения», — рассказал глава европейского филиала Ford. При этом, по его словам, у компании в Европе были неплохие периоды, когда была прибыль, однако даже в то время не получалось выйти на нужные показатели.
Отмечается, что Ford также проведет «стратегический пересмотр» участия в российском совместном предприятии — Ford Sollers. Об этом сказано на сайте компании.
Представитель Ford Sollers эту информацию подтвердил. Он отметил, что сегодня акционеры рассматривают несколько вариантов реструктуризации бизнеса на российском рынке. При этом окончательное решение будет принято в конце этого года. Отмечается, что в целях компании - выйти на показатель операционной рентабельности в размере 6% в Европе. Оданко в третьем квартале прошлого года Ford получил в регионе убыток в размере 245 миллионов долларов.
Bloomberg пишет, что Ford сталкивается с такими трудностями, как адаптация к появлению новых технологий, ужесточение законодательств в сфере защиты окружающей среды и напряжённость на рынке, вызванная Brexit.
Ранее о сокращении сотрудников заявила компания Jaguar Land Rover. Там без работы могут остаться от 5 до 40 тысяч человек в Британии. По данным местных СМИ, причиной такой меры стал план сокращения расходов, который приняли на фоне падения продаж.
Об этом рассказал руководитель европейского филиала Ford Стивен Армстронг, пишет РБК. При этом он не рассказал, сколько точно будет уволено работников. Однако Армстронг отметил, что для улучшения эффективности в компании рассматривают возможность закрыть заводы в Европе.
Как сообщает агентство Bloomberg, в Европе у Ford порядка 54 тысяч сотрудников, которые работают на предприятиях в Германии, Великобритании и Испании. «По всему региону будут значимые изменения», — рассказал глава европейского филиала Ford. При этом, по его словам, у компании в Европе были неплохие периоды, когда была прибыль, однако даже в то время не получалось выйти на нужные показатели.
Отмечается, что Ford также проведет «стратегический пересмотр» участия в российском совместном предприятии — Ford Sollers. Об этом сказано на сайте компании.
Представитель Ford Sollers эту информацию подтвердил. Он отметил, что сегодня акционеры рассматривают несколько вариантов реструктуризации бизнеса на российском рынке. При этом окончательное решение будет принято в конце этого года. Отмечается, что в целях компании - выйти на показатель операционной рентабельности в размере 6% в Европе. Оданко в третьем квартале прошлого года Ford получил в регионе убыток в размере 245 миллионов долларов.
Bloomberg пишет, что Ford сталкивается с такими трудностями, как адаптация к появлению новых технологий, ужесточение законодательств в сфере защиты окружающей среды и напряжённость на рынке, вызванная Brexit.
Ранее о сокращении сотрудников заявила компания Jaguar Land Rover. Там без работы могут остаться от 5 до 40 тысяч человек в Британии. По данным местных СМИ, причиной такой меры стал план сокращения расходов, который приняли на фоне падения продаж.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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