Об этом рассказал руководитель европейского филиала Ford Стивен Армстронг, пишет РБК. При этом он не рассказал, сколько точно будет уволено работников. Однако Армстронг отметил, что для улучшения эффективности в компании рассматривают возможность закрыть заводы в Европе.. «По всему региону будут значимые изменения», — рассказал глава европейского филиала Ford. При этом, по его словам, у компании в Европе были неплохие периоды, когда была прибыль, однако даже в то время не получалось выйти на нужные показатели.Представитель Ford Sollers эту информацию подтвердил. Он отметил, что сегодня акционеры рассматривают несколько вариантов реструктуризации бизнеса на российском рынке. При этом окончательное решение будет принято в конце этого года. Отмечается, что в целях компании - выйти на показатель операционной рентабельности в размере 6% в Европе. Оданко в третьем квартале прошлого года Ford получил в регионе убыток в размере 245 миллионов долларов.Ранее о сокращении сотрудников заявила компания Jaguar Land Rover. Там без работы могут остаться от 5 до 40 тысяч человек в Британии. По данным местных СМИ, причиной такой меры стал план сокращения расходов, который приняли на фоне падения продаж.