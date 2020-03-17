ИА «Ореанда-Новости». Компания Ford сообщила. Что из-за вспышки коронавируса на время приостанавливает производство на предприятиях в Европе, пишет «Коммерсант».



Сообщается, что работа предприятий будет приостановлена 19 марта и продолжится несколько недель.



В компании отметили, что приняли это решение после того, как в ВОЗ заявили, что Европа сегодня является новым эпицентром распространения вируса.