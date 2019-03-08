ИА «Ореанда-Новости». В обход европейских санкций: делегация французских бизнесменов привезла в Крым идею открыть здесь швейную фабрику и получила соответствующие консультации. Об этом пишет «Комсомольская Правда» со ссылкой на заявление минэкономразвития Крыма.

Минэкономразвития Крыма предоставило информацию о том, что на полуостров явились французские бизнесмены, которые намерены открыть здесь фабрику по производству одежды. В крымском Доме предпринимателя уже прошла встреча иностранной делегации с Ириной Кивико, зампредом Совета министров правительства Крыма, она же является министром финансов.

От Ирины Кивико бизнесмены получили консультацию по поводу финансовых возможностей, которые открываются в Свободной экономической зоне Крыма для предпринимателей. Кроме того, французы получили необходимую информацию о том, какая организационно-правовая форма больше всего подходит для реализации их идеи.

Сами бизнесмены говорят, что закройщиков и швей будут набирать из числа крымчан, тогда как дизайнер одежды приедет из Франции. Чтобы спланировать подбор кадров для своего будущего предприятия, гости направились в Крымский центр народных художественных промыслов и ремёсел, а также нанесли визит в Крымский инженерно-педагогический университет. Они провели переговоры с руководством обеих организаций.

Далее французы планируют ознакомиться с производствами по пошиву одежды, которые уже действуют в Симферополе и Керчи. Бизнесмены хотят обменяться опытом с коллегами из России и, вероятно, наладят с ними деловые контакты, отмечает пресс-служба минэкономразвития Крыма.

Свободная экономическая зона (СЭЗ) начала действовать в Крыму с января 2015 года. Её участники получают значительные налоговые льготы. На начало 2019 года в СЭЗ числится 1285 участников. Общий объём инвестиций по заключённым контрактам составляет около 127 млрд рублей. В 2018 году участники СЭЗ внесли в бюджет Крыма почти 10 млрд, что на 400 млн больше, чем годом ранее.