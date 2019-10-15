15.10.2019, 20:58
«Газпрому» отключили всю зарубежную технику
ИА «Ореанда-Новости».
По словам начальника департамента №355 Павла Крылова, «Газпрому» в принудительном порядке через спутник отключили всё иностранное оборудование.
Причина отключения неизвестна. Австрийские компрессоры не реагируют на команды специалистов «Газпрома», из-за чего частично стоит процесс добычи и переработки газа. Россия планирует закупить новое оборудование российских производителей во избежании таких проблем в дальнейшем.
Заменить иностранное оборудование планируется на компрессоры, изготовленные в казанском заводе. По техническим и экономическим показателям они не уступают оборудованию из Австрии.
По словам начальника департамента №355 Павла Крылова, «Газпрому» в принудительном порядке через спутник отключили всё иностранное оборудование.
Причина отключения неизвестна. Австрийские компрессоры не реагируют на команды специалистов «Газпрома», из-за чего частично стоит процесс добычи и переработки газа. Россия планирует закупить новое оборудование российских производителей во избежании таких проблем в дальнейшем.
Заменить иностранное оборудование планируется на компрессоры, изготовленные в казанском заводе. По техническим и экономическим показателям они не уступают оборудованию из Австрии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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