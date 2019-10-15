По словам начальника департамента №355 Павла Крылова, «Газпрому» в принудительном порядке через спутник отключили всё иностранное оборудование.Причина отключения неизвестна. Австрийские компрессоры не реагируют на команды специалистов «Газпрома», из-за чего частично стоит процесс добычи и переработки газа. Россия планирует закупить новое оборудование российских производителей во избежании таких проблем в дальнейшем.Заменить иностранное оборудование планируется на компрессоры, изготовленные в казанском заводе. По техническим и экономическим показателям они не уступают оборудованию из Австрии.