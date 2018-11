ИА "Ореанда-Новости". Автоконцерн General Motors объявил о планах сократить около 14 тысяч рабочих и приостановить работу пяти заводов в США. Как сообщает пресс-служба GM, такой шаг стал ответом на спад рынка и меняющиеся вкусы потребителей.

Президент США Дональд Трамп уже выразил своё недовольство таким шагом руководства концерна. На вопрос журналистов, общался ли президент с главным исполнительным директором GM Мэри Т. Барра, Трамп ответил: «Я говорил с ней, и подчеркнул тот факт, что меня не устраивает то, что она сделала».

Приостановка работы и массовые сокращения коснутся заводов в Лордстауне, штат Огайо, в Мичигане, Мэриленде и канадской провинции Онтарио.

Отчасти такое сокращение, по мнению аналитиков, стало ответом на замедление продаж новых автомобилей. Ввиду низких цен на топливо интерес покупателей все больше тяготеет к пикапам и спортивным автомобилям. Другой причиной массового сокращения могла стать высокая плата за торговые изменения, которые администрация Трампа стала приводить в действие. Ещё в июне 2018 года GM сократил прогноз прибыли на год.

Однако г-жа М.Т.Барра отрицает догадки аналитиков. "Мы предпринимаем эти действия сейчас, пока компания и экономика сильны, чтобы оставаться на плаву в условиях быстро меняющегося рынка", - сказала главный исполнительный директор автоконцерна.

Свою реакцию уже высказал профсоюз The United Auto Workers, который представляет интересы рабочих на американских заводах. Они заявили, что решение GM "не будет бесспорным". Закрытие американских заводов при расширении производства в Китае и Мексике "наносит глубокий ущерб нашей рабочей силе", - сказал вице-президент профсоюза, отвечающий за переговоры с GM, Терри Диттес, пишет The New York Times.

GM, Ford и Fiat Chrysler готовы договориться о новых трудовых соглашениях уже в следующем году. Некоторые из приостановленных заводов GM, возможно, возобновят производство, в зависимости от результатов переговоров с профсоюзом.

Отметим, ранее в этом году концерн Ford заявил, что прекратит производство седанов для североамериканского рынка и объявит о сокращении своей рабочей силы.

Fiat Chrysler прекратил выпуск малогабаритных и средних автомобилей в 2016 году.